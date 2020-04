Por Sérgio FonsecaFOTOS Sean Bull Design (concepts) A FIA aprovou os princípios gerais da Convergência entre o WEC e o IMSA, que começarão a ser aplicados a partir de 2021, e com isso as marcas continuam indecisas entre optar pela regulamentação LMH (hipercarros) do Automobile Club L’Ouest (ACO) ou da LMDh (Daytona Prototype 2.0) da IMSA. Após dois anos de discussões e troca de argumentos, o sucesso ou não da nova regulamentação da classe rainha do Campeonato do Mundo FIA…...