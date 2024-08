Didier Pironi tinha o sonho de ser o primeiro francês a sagrar-se Campeão do Mundo de F1. Graças ao seu talento e determinação, a Ferrari deu-lhe essa oportunidade, ao volante do carro número 28, mas o destino encarregou-se de acabar com a chama do piloto, no dia 23 de Agosto de 1987. 1980 foi um ano para esquecer. A Ferrari tinha passado de campeã para o final da grelha, o chassis 312T estava desatualizado face aos carros com efeito de…...