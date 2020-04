Falhou à primeira e à segunda, mas a paixão pelos ralis era tanta que o electricista francês deixou tudo para seguir a sua vocação. Nem a ginástica ou as motos desviaram Loeb do seu objectivo: ser Campeão do Mundo Ao contrário de alguns dos seus adversários no Mundial de Ralis, Sébastien Loeb não aprendeu a conduzir aos oito, nove ou 10 anos, sentado ao volante do trator do pai. Pelo contrário, o francês teve que esperar pelos 18 anos para…...