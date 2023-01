Alfonso Cabeza de Vaca, marquês de Portago: O ‘avô’ de Fernando Alonso

Don Alfonso Antonio Vicente Blas Angel Francisco Borgia Cabeza de Vaca y Leighton Carvajal y Are, grande de España, conde de Mejorada, conde de Pernía, marqués de Moratalla, 17º marqués de Portago e duque de Alagón. 11/10/1928, London - 05/05/1957, c. Guidizzolo, Itália. «Mesmo que viva cem anos, não vou ter tempo para fazer tudo o que quero.» Este o B.I. completo e o lema de vida do marquês de Portago, o piloto espanhol mais conhecido antes de Fernando Alonso.…...