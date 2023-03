O ‘pontinho’ de Tiago Monteiro em Spa 2005: Melhor que Indianapolis

Tiago Monteiro foi um dos pilotos mais em destaque no GP da Bélgica de 2005 terminando a corrida nos lugares pontuáveis. O português foi uma das estrelas do GP da Bélgica, ao levar o pouco competitivo Jordan ao oitavo lugar final, marcando um ponto muito precioso para si e para a equipa de Alex Shnaider. De acordo com o AutoSport: “O ponto foi obtido numa prova particularmente difícil, pelas condições da pista e pelas escolhas muito diversas de estratégia das…...