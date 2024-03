WRC prossegue com Rali Safari: jornada através do tempo e das paisagens africanas

Hoje, a caminho da quarta edição após o regresso em 2021, o Rali Safari, no Quénia, foi uma das provas mais difíceis e diferentes que existiu no campeonato. Entre 1973 e 2002 no WRC, o Safari deixou escritas páginas de histórias, pautadas pelas dificuldades inerentes às picadas africanas e ao facto de se estar, literalmente, noutro mundo. Recordamos algumas das razões que tornaram icónico o Ralis Safari. A dureza do safari era imagem de marca Simplesmente, a prova não podia…...

