Stefan Bellof: Sem tempo para brilhar mais

Stefan Bellof nasceu na pequena cidade de Giessen, em Novembro de 1957. De aspecto frágil, rosto anguloso emoldurado por uma melena loira rebelde, o seu talento explodiu literalmente com as inesperadas vitórias na F2, no início de 1983, ao volante de um medíocre Maurer. A sua forma de pilotar não era exaltante - era eletrificante. A Alemanha há muito que desejava o seu Campeão do Mundo de F1 e viu em Stefan, cujo estilo fazia lembrar o austríaco Jochen Rindt,…...