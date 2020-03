As notícias que chegaram na semana passada da proposta de renovação de contrato de Sebastian Vettel adensaram ainda mais as dúvidas quanto ao futuro do piloto. A proposta da Scuderia será de apenas um ano com uma redução significativa do salário de Vettel. O alemão ganhou mais de 100 milhões de euros nas últimas três épocas e é, a par de Lewis Hamilton o piloto mais bem pago do grid. A proposta de renovação, além de ser de apenas um…...