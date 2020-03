Para além dos cinco títulos consecutivos de Pilotos, feito nunca antes alcançado no Mundial de Ralis, Sébastien Loeb é também o atual detentor do recorde de vitórias, com o impressionante número de 79 passagens pelo lugar mais alto do pódio. Por isso, não admira que entre tantas garrafas de champanhe abertas, umas tenham sido mais saborosas que outras: vitórias de puro talento, de estratégia ou até de sorte; triunfos com princípio, meio e fim ou só… no fim; vitórias por…...