No princípio eram tijolos! Indianapolis Motor Speedway foi construído no Verão de 1909, num terreno de cerca de 329 acres, situado a uma dezena de quilómetros da capital do Estado do Indiana. Nessa altura, aquilo eram terrenos agrícolas – hoje, quase cem anos depois, da pista veem-se as torres mais altas da cidade e, ao lado, existe uma outra, chamada…Speedway! Mas, regressando a 1909, o projeto de construção da pista que viria a tornar-se num emblema do automobilismo mundial foi…...