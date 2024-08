A 14 de agosto de 1960, Jack Brabham tornou-se bicampeão do Mundo de Fórmula 1 após vitória no Circuito da Boavista. O Grande Prémio de Portugal foi a oitava corrida do Campeonato do Mundo de 1960, voltando a Fórmula 1 ao Circuito da Boavista após a passagem no ano anterior pelo Circuito de Monsanto.John Surtees, no seu ano de estreia na Fórmula 1, teve um bom desempenho na prova anterior em Silverstone, palco do Grande Prémio da Grã-Bretanha, mas a…...