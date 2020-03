Q&A com Andrea Adamo: “O WRC 2020 tem sido uma competição estranha”

Tal como meio mundo, a equipa Hyundai Motorsport trabalha a partir de casa, já que a empresa respeita as medidas governamentais para combater o surto de Coronavirus (COVID-19). Embora não existam casos confirmados de COVID-19 entre os funcionários da Hyundai Motorsport, sob conselho do governo para limitar a propagação do vírus, foi tomada a decisão dos funcionários trabalharem a partir de casa, a fim de se protegerem a si próprios e à comunidade envolvente. Falando de sua residência na Baviera,…...