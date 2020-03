Qualquer pretexto é bom para recordar o fundador da lendária escuderia. O legado de Enzo Ferrari foi corporizado na hegemonia exercida na F1 durante muito tempo, num legado de paixão pela competição. As coisas hoje em dia não correm tão bem à Ferrari quanto o desejado pelos tifosi, mas a Scuderia continua a ser a mais querida pela maioria dos adeptos. Enzo Ferrari A lenda do Cavallino Rampante começa na I Guerra Mundial, com o ás da aviação italiana Francesco…...