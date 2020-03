Fábio Mendes O discurso é semelhante ao de outros chefes de equipas. As dúvidas adensam-se e o futuro parece muito incerto. Luís Veloso falou ao AutoSport sobre as suas dúvidas e preocupações para o futuro. O país vive suspenso, à espera que o surto de COVID-19 possa ser controlado, uma espera que parece já longa, embora esteja apenas no inicio. As equipas e estruturas dedicadas ao desporto motorizado também sofrem com esta situação e Luís Veloso, chefe da conceituada Veloso…...