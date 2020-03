Por: Fábio Mendes Um dos clubes que mais provas internacionais organiza em Portugal, o Clube Automóvel de Vila Real está, tal como todos os outros clubes, na expectativa. Com a suspensão das provas nacionais e os sucessivos adiamentos e cancelamentos das provas internacionais, os homens e mulheres do CAVR fazem navegação à vista, esperando por notícias. Jorge Almeida, presidente do Clube, falou ao AutoSport sobre a situação atual que se vive no desporto motorizado e como afeta o seu clube:…...