Sumário Com a paragem de todas as competições automobilísticas à volta do mundo, resultado da pandemia de COVID-19, esta semana trazemos-lhe vários interessantes trabalhos, que detalhem bem o enorme impacto que toda esta situação está a ter no mundo automobilístico. Explicamos-lhe porque estamos no começo no que já está a ser a pior crise da história da F1 e o que que vão as equipas fazer para combater o COVID-19. Como se não bastasse, as questões políticas continuam na ordem…...