Por: Fábio Mendes Vila Real é uma pacata cidade do interior de Portugal, que recebe quem a visita com boa gastronomia, bom vinho e com a imponência do Marão que “protege” a cidade e a região. Mas há uma altura do ano em que a pacatez da cidade é interrompida com a montagem de estruturas metálicas, com mudanças no quotidiano das pessoas que culminam com a chegada da caravana do WTCR. E de repente, a pacata cidade transforma-se num palco…...