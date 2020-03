A história do automobilismo português está cheia de bons exemplos de circuitos citadinos, onde se escreveram belas páginas do livro de ouro do desporto motorizado nacional. Desta feita, vamos relembrar-lhe um a um, mas também os iremos recordar com maior detalhe, posteriormente, em artigos separados... Por Guilherme Ribeiro Apesar de contar com uma longa e rica tradição automobilística, que remonta ao célebre Figueira da Foz-Lisboa disputado em 1902, a evolução do desporto automóvel em território nacional foi sempre marcada por…...