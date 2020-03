Entre as muitas coisas que fez Ayrton Senna na sua carreira, uma delas foi escrever uma crónica no AutoSport, denominada 'Seis conselhos para ser campeão', que aqui reproduzimos, 30 anos depois. Por Ayrton Senna "Ver um Grande Prémio defronte de uma televisão, é, sem dúvida, mais divertido do que correr dentro do habitáculo de um fórmula 1. Apesar disto, são muitos os jovens que aspiram a tornarem-se pilotos. Compreendo-os perfeitamente: Também eu pensava como eles em tempos… Quem pretenda praticar…...