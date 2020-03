Aeródromo da Palmeira, Braga, 24 a 26 de Março de 2000, pista do KIB, Kartódromo Internacional. Em jeito de festa de inauguração, recebeu a que era então a nata do karting mundial. E foi um sucesso, conforme o AutoSport da altura noticiou. Aeródromo das Palmeiras, Braga, 24 a 26 de Março de 2000. Local: pista do KIB, Kartódromo Internacional, com novo traçado. Que em jeito de festa de inauguração, recebeu a que era então a nata do “karting” mundial, hoje…...