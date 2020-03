Por José Luís AbreuFOTOS Rui Reis Photo Gil Antunes e Diogo Correia já testaram a nova máquina com que vão competir no Campeonato de Portugal de Ralis, o Dacia Sandero R4. Aproveitámos a oportunidade para saber como foi e falar do futuro. Gil Antunes e Diogo Correia apresentaram na passada semana o seu novo Dacia Sandero R4, um modelo que é uma novidade absoluta quase a nível mundial. Depois de terem sido campeões das duas rodas motrizes no CPR e…...