Já conhecíamos o Peugeot 208 Rally, agora é a vez do novo Ford Fiesta Rally4 ser apresentado. A M-Sport Polónia apresentou o Ford Fiesta Rally4, o primeiro carro de ralis a ser homologado na nova categoria de Rally4 da FIA. É este o sucessor do popular Ford Fiesta R2, e destina-se às estrelas em ascensão nos ralis. Encaixa-se na nova pirâmide dos ralis, acima do nível mais básico, o Rally 5 e abaixo do Rally 3, os carros de tração…...