Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) estrearam-se a vencer com a Toyota, que se torna na quarta marca diferente com que o francês vence ralis. Estreou-se a vencer com a Citroën (2010), fê-lo depois com a Volkswagen (2013), Ford (2017) e agora Toyota (2020). Um triunfo merecido, num rali que foi encurtado devido ao COVID-19, de modo a que as equipas, cujos elementos são maioritariamente europeus, possam regressar a casa sem problemas. Com mais de 75% do percurso realizado, foram…...