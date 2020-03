Por Óscar Góis “Sabemos que não partimos da pole position, mas também sabemos que não saímos de P20”, foram estas as palavras que utilizei para fechar a primeira série de programas da ELEVEN SPORTS Portugal dedicada à F1. Estávamos em Barcelona a acompanhar os testes de pré-temporada e, tal como as seis frias manhãs do compêndio de testes desta temporada, também sobre nós pairava uma neblina de dúvidas. Desde que anunciámos o acordo com a Liberty que prometemos “fazer mais”.…...