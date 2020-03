Por João Carlos Costa É o fim de uma Era. A questão é: ficará a F1 entre 2014 e 2020 conhecida como uma época de total domínio Mercedes, sem mais ninguém, piloto e equipa, chegar a um título mundial? Se calhar sim… mas estou confiante que, mesmo acontecendo, esta será uma ENORME temporada da disciplina máxima do Desporto Automóvel. Nesta mesma secção, noutra crónica, Nuno Pinto, com olhar mais clínico (ou se quiserem, com “o” olhar que nunca terei), explica…...