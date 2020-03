Evolução e não revolução: é o que se vai passar na F1 em 2020 em termos de regras e regulamentos, isto antes da enorme revolução que chega em 2021. Mas apesar da estabilidade das regras desta temporada, há alguns ajustes subtis. Aqui fica o essencial… Em 2020 os pilotos terão ainda mais controlo sobre os arranques, com 90% do binário do motor a ser controlado diretamente pelo piloto, na sua 'palheta' de embraiagem Não é pelo lado das regras que…...