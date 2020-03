Antevisão do Mundial de Fórmula 1: Há adversários para a Mercedes?

Por Jorge Girão FOTOS Philippe Nanchino e Oficiais Arranca no próximo fim de semana em Melbourne a temporada que marca o 70º aniversário do Mundial de Fórmula 1. Estão previstas 22 corridas, mas o GP da China já foi adiado e o COVID-19 pode obrigar a mais alterações. Em termos desportivos, a Mercedes parece partir à frente, mas há ainda muita indefinição. https://youtu.be/4MZ8XOmjDq8 A Mercedes parte para mais uma temporada com um alvo nas costas, sendo novamente a favorita aos…...