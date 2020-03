A primeira prova do Campeonato de Portugal de Karting KIA arrancou com corridas bastantes emotivas no Kartódromo Internacional de Leiria, sobretudo nas categorias X30 Sénior e na Juvenil. Por Filipe Cairrão e Ricardo S. Araújo Fotos Alexandre Araújo/HelloFoto A jornada de abertura do Campeonato de Portugal de Karting KIA reuniu, no Kartódromo Internacional de Leiria, sob a organização do Núcleo de Desportos Motorizados local (NDML), 65 pilotos, distribuídos por seis categorias distintas. A X30 Sénior foi a mais concorrida com…...