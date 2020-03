Por Jorge Girão A pré-temporada de 2020 estava a correr com normalidade e com as questões habituais sobre a ordem competitiva, quando a dez minutos do final do último dia de testes, a FIA distribuiu um comunicado sobre o seu acordo com a Ferrari que criou um verdadeiro furacão cuja dimensão não é ainda conhecida… As dúvidas sobre a legalidade das unidades potência da “Scuderia” vêm já desde o início de 2018, quando a Mercedes alegou que os italianos usavam…...