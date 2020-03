Por Pedro Gil de Vasconcelos Dos riscos da Ilha de Man ao 'gozo' do Rali Serras de Fafe e Felgueiras! Depois de «uma carreira competitiva no motociclismo que ultrapassou as melhores expetativas pessoais», Nuno Caetano voltou-se para os ralis e estreou novíssimo Citroën DS3 R3T no Rally Serras de Fafe e Felgueiras. Estreia absoluta também na condução em pisos de terra, oferecedora de «sensações estranhas, sem comparação com tudo o que havia conduzido em estrada ou circuito», numa aventura que…...