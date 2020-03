A corrida aos tão ambicionados títulos de campeões nacionais de Karting 2020, arranca já no próximo fim de semana, com a realização da primeira prova do Campeonato de Portugal de Karting KIA, no Kartódromo Internacional de Leiria, sob a organização do Núcleo de Desportos Motorizados local (NDML). Por Filipe Cairrão e Ricardo S. AraújoFotos Alexandre Araújo/HelloFoto À semelhança das épocas anteriores, o Campeonato de Portugal de Karting KIA contempla as categorias Iniciação, Juvenil, Júnior, X30 e X30 Super Shifter (que…...