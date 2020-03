Por Fábio Mendes Fim de semana em grande para as cores portuguesas, com António Félix da Costa a vencer o E-Prix de Marraquexe. O português esteve no controlo das operações durante todo o fim de semana e venceu sem contestação. Marraquexe foi palco da quinta prova do campeonato de Fórmula E. Mitch Evans (Jaguar) chegava a Marrocos como líder do campeonato, fruto da vitória no E-Prix da Cidade do México, seguido de perto por Alexander Sims (BMW) e António Félix…...