Por José Luís Abreu Cumpriram-se agora precisamente 20 anos que Armindo Araújo se estreou nos ralis, precisamente em Fafe, uma efeméride cumprida com…vitória! Mais uma página escrita na história da sua carreira, naquela que foi a sua estreia com o seu novo Skoda Fabia R5 evo e a sua nova equipa, a The Racing Factory. Até aqui, Armindo Araújo nunca tinha ganho em Fafe. Foi desta. Num rali em que as condições do terreno foram variando bastante nos dois dias…...