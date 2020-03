Por José Luís AbreuFotos ZOOM MotorSport/António Silva Armindo Araújo e Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 Evo) venceram o Rallye Serras de Fafe e Felgueiras, dominando por completo a prova em termos nacionais. Nicolay Gryazin (Hyundai i20 R5) liderou da 6ª à 11ª PE, mas abandonou perto do fim devido a uma saída de estrada. Desta forma, cereja no topo do bolo para Araújo, no que foi para si um excelente arranque com a sua nova equipa, a The Racing Factory,…...