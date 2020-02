Por Guilherme Ribeiro Volker Weidler Volker Weidler pode ser um dos pilotos menos conhecidos da história recente da Fórmula 1, mas conta com um triunfo em Le Mans no seu mais do que interessante palmarés. E quem sabe o que poderia ter feito se, no auge da carreira, a saúde não o tivesse traído? É fácil catalogar Weidler como um dos muitos pilotos pagantes que se arrastou pelo fundo da tabela nas pré-qualificações da Fórmula 1 ao longo do final…...