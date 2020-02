Martin Holmes escreve no AutoSport desde 1977 Alguns podem dizer que os atuais problemas do WRC tiveram origem numa série de ocorrências infelizes, outros, na falta de atenção ao essencial planeamento que o WRC precisa. Quase todos os problemas podem ser atribuídos a infortúnios, mas a consequência desses eventos pode ser igualmente atribuída à falta de cuidado preventivo. No automobilismo, quando se deixam portas abertas paraas coisas correram mal, vão mesmo correr mal, por mais improvável que isso possa parecer.…...