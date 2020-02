Por Fábio Mendes António Félix da Costa foi eleito pelos leitores do AutoSport com o melhor piloto nacional da década, numa votação em que bateu Filipe Albuquerque e Tiago Monteiro. Connosco, fez o balanço dos seu últimos dez anos de carreira e deixou alguns desejos para o futuro. A conversa com Félix da Costa foi como sempre em tom leve e descontraído. Já em preparação para o E-Prix do México, o piloto dispensou algum do seu tempo para falar connosco…...