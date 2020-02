Por Jorge Girão A temporada de 2020 será profundamente complexa para todas as equipas, dado que, para além de terem de colocar dois carros em pista, terão também de preparar a época de 2021, que marcará a introdução de um regulamento técnico completamente novo, o que coloca uma enorme pressão sobre elas. https://youtu.be/aDvDZuwZGlM O momento em que decidirão transferir os seus recursos do programa deste ano para o do próximo poderá ser determinante para o seu futuro competitivo e Louis…...