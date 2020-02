WRC, Q&A com Elfyn Evans: “O carro deu-me muita confiança”

Depois da boa prestação de Monte Carlo, Elfyn Evans/Scott Martin venceram o Rali da Suécia na sequência de uma prestação perfeitamente dominador É a tua segunda vitória no WRC. Como te sentes?"Sinto-me muito bem, é a minha primeira vitória com a Toyota Gazoo Racing, e este é apenas o nosso segundo evento juntos. Tenho de dar grande crédito à equipa, não só por me ter dado um grande carro, mas também pelo apoio e ajuda nos testes para que eu…...