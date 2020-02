Por Fábio Mendes Mitch Evans foi rei e senhor na quarta ronda do campeonato de Fórmula E. O piloto da Jaguar não deu hipóteses e levou para casa a primeira vitória do ano. António Félix da Costa esteve novamente em destaque, com mais uma corrida fantástica. A Cidade de México recebeu a quarta prova da competição 100% elétrica. O Autódromo Hermano Rodriguez foi novamente palco de excelência da Fórmula E, este ano com um traçado revisto, mas sempre com bancadas…...