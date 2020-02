2020 será de uma importância crucial para a Ferrari. A equipa continua a apostar tudo na reconquista do título, que tem escapado na última década. É preciso recuar até 2008 para veremos o último título da Ferrari. Kimi Raikkonen foi o último homem a levar o tão desejado troféu para Maranello. Desde então, Fernando Alonso e Sebastian Vettel estiveram perto de o conseguir em algumas ocasiões, sem no entanto concluírem a tarefa com o sucesso desejado. De 2009 a 2019…...