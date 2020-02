Por José Manuel Costa Nasceu num local exótico, perto das dunas do Mar do Norte, em 1948, tinha das curvas mais perigosas do mundo, mas saiu da Fórmula 1 em 1985, perdendo fôlego e ficando obsoleto. Zandvoort está de regresso à disciplina em 2020, o que é que a pista holandesa nos pode oferecer? O Circuit Park Zandvoort nasceu sobre as dunas a norte da cidade de Zandvoort, a metros das praias do Mar do Norte, tendo aberto portas em…...