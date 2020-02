O nosso amigo David Evans trocou o Autosport inglês pela Dirtfish, mas continua a produzir bons trabalhos e este é um exemplo fantástico. Teve uma interessante conversa com Michèle Mouton, que tem feito um trabalho muito bom como Delegada de Segurança da FIA para os Ralis. Quando com ela falámos, há cerca de ano e meio, no Rali de Portugal, ficámos orgulhosos com uma resposta a uma questão muito difícil: “Hoje em dia em Portugal, o meu trabalho em segurança…...