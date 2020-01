Por José Luís Abreu Hugo Magalhães esteve recentemente na terra do Pai Natal, a Finlândia, no Rali do Ártico, e contou-nos como é correr com um piloto da Arábia Saudita, terra do calor e de muita areia, num rali com muita neve, temperaturas (bem negativas) e milhares de simpáticas renas… Como se sabe, Hugo Magalhães é um co-piloto multifacetado, e, nesse âmbito, tem navegado diversos pilotos. Para se ter uma ideia, nos últimos três anos, Hugo Magalhães esteve ao lado…...