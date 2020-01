Por José Manuel Costa “Não há desculpas se não conseguirmos as performances que já conseguimos no passado”, diz Otmar Szafnauer à entrada para o ano de transição para as novas regras, despejando um camião de pressão sobre as suas tropas, depois de um ano em que o dinheiro parece ter feito mal à equipa A primeira época completa como Racing Point e com o dinheiro do bilionário Lawrence Stroll e dos seus amigos, foi uma profunda desilusão. “No início do…...