A prestação de Sébastien Loeb no Rali de Monte Carlo foi uma enorme surpresa para toda a gente, provavelmente também para ele próprio. Não há piloto em atividade com mais experiência na prova do que o francês, e vendo a quantidade de erros e a falta de ritmo que demonstrou nesta prova, não há como enganar, esta foi uma das piores prestações de sempre no seu fantástico currículo. No Monte Carlo, não ter ritmo para Thierry Neuville, Sébastien Ogier e…...