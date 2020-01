Paulo Fiúza fez história no Dakar ao terminar no pódio, resultado que fica na história do Dakar como a melhor classificação de um português nos autos, suplantando o feito de Carlos Sousa em 2003, que terminou na quarta posição, para além de que se tornou também no navegador português com mais etapas ganhas no Dakar. Sendo verdade que os segundos lugares de Rúben Faria (2013) e Paulo Gonçalves (2015) nas motos continuam a ser os melhores resultados de sempre de…...