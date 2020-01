Por José Luís Abreu Elfyn Evans e Scott Martin iniciaram com um pódio a sua ligação à Toyota Gazoo Racing, num rali em que não andaram longe da vitória. Elfyn, lideraste esta prova durante muito tempo, como te sentes agora? “São sentimentos muito contraditórios, para ser honesto. Começámos bem forte na sexta-feira de manhã, depois tive boas sensações no carro, e as vitórias em troços foram muito fáceis. Simplesmente ‘clicou’ e aconteceu naturalmente. Mas no último dia não aconteceu de…...