Depois de anos há espera, os fãs do endurance finalmente terão a solução desejada pela maioria... um conjunto de regulamentos que permita ao mesmo carro correr em Le Mans, Daytona, Sebring, Spa e Petit Le Mans. O ACO e o IMSA chegaram a acordo para uma plataforma de competição comum que irá permitir que os mesmos carros compitam no WEC e no IMSA. Era uma solução desejada, necessária para revitalizar o mundo do endurance e atrair as marcas que se afastavam cada vez mais. O declínio do WEC …...