Por José Luís Abreu, com Martin Holmes FOTOS @World/André Lavadinho O orador convidado no dia da abertura do Autosport Show, em Birmingham, foi o Diretor de Ralis da FIA, Yves Matton, que deu a todos nós uma visão dos dois primeiros anos do seu trabalho. Falou-se do futuro do WRC, do novo carro para 2022, mas também da vontade de a FIA criar condições para descobrir jovens talentos para os ralis. Possivelmente no topo da sua agenda neste momento estão…...